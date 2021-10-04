Избиение полицейского в Чернигове, скриншот видео

https://racurs.ua/n161131-ubiystvo-policeyskogo-v-chernigove-poyavilos-video-izbieniya-video.html

Ракурс

В Чернигове в результате избиения группой подростков умер полицейский, еще один госпитализирован. Инцидент произошел 2 октября около 1 часа ночи.

На момент инцидента оба правоохранители находились в отпуске и были в гражданской одежде. Впоследствии в полиции сообщили о задержании шестерых подозреваемых.

Недавно в сети появилось видео избиения полицейских, которое произошло в одном из супермаркетов города. По информации Telegram-канала «Всевидящее око», который опубликовал эти материалы, сначала один из полицейских дрался с малолетним один на один, после чего злоумышленник позвал на подмогу еще пять человек, которые группой начали бить копов.

На видео можно увидеть, что во время избиения супермаркет ни был пустым — несколько покупателей шли в кассу, также присутствовал кассир, однако никто не остановил злоумышленников. После избиения злоумышленники просто ушли, а пострадавший остался лежать на полу.

У погибшего полицейского остались жена и двое дочерей дошкольного возраста.

Деснянский райсуд Чернигова сегодня, 4 октября, рассматривает избрание меры пресечения подозреваемым в смертельном избиении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что одному из полицейских были нанесены более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили.

Подозреваемые — жителей города. Самому молодому из них 16 лет, еще двум по 17 лет, самому старшему — 18 лет.