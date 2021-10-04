Открытие рецепторов температуры и прикосновения — объявлены первые нобелианты-2021

https://racurs.ua/n161130-otkrytie-receptorov-temperatury-i-prikosnoveniya-obyavleny-pervye-nobelianty-2021.html

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Лауреатами Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Премию присудили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.

Лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме.

Комитет заявил, что учёные ответили на вопрос, как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и осязание.

Способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима нам для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. Мы воспринимаем такие ощущения как должное, — говорится в их заявлении.

Революционные открытия позволили нам понять, как тепло, холод и механическая сила могут инициировать нервные импульсы, которые позволяют нам воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему. Исследования, в основу которых легли открытия учёных, также призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.

В 2020 году Нобелевской премии по медицине и физиологии удостоились британские ученые Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Наградой тогда отметили исследование вируса гепатита С. Эти ученые смогли найти возбудителя этой болезни.

Во вторник, 5 октября, станет известен обладатель премии по физике, в среду объявят лауреата по химии, в четверг — по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, основанную с 1969 года Банком Швеции, присудят 11 октября.

По данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них — это физические лица, а 95 — организации. По традиции список потенциальных кандидатов держится в секрете.

По данным СМИ, в этом году на самую престижную награду претендуют бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джон Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и эко-активистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов».

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в размере 10 млн шведских крон (1,1 млн долл.).

Из-за пандемии коронавируса уже второй год подряд лауреаты Нобелевской премии будут получать награды в тех странах, в которых проживают. До пандемии в Стокгольме в декабре проводили традиционную церемонию вручения премий с непосредственным участием лауреатов и организовывали банкет в их честь.

В Норвегии церемония вручения Нобелевской премии мира пока запланирована, но окончательное решение о ее проведения будет принято в середине октября.