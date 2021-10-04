«Слуги» вспомнили о регламенте в вопросе об отставке Разумкова. Фото: nbnews.com.uа

https://racurs.ua/n161129-slugi-vspomnili-o-reglamente-v-voprose-ob-otstavke-razumkova.html

Ракурс

В «Слуге народа» не планируют рассматривать отставку спикера Разумкова на этой неделе.

Как сообщил нардеп пропрезидентской партии Даниил Гетманцев, ранее его фракция хотела выставить вопрос по спикеру на голосование на этой неделе. Об этом нардеп сказал в комментарии журналистам.

Мы будем идти по букве регламента, не будем нарушать его, поэтому сейчас проводим консультации, когда вопрос будет в повестке дня, — заявил Гетманцев.

Как известно, в Офисе президента намерены отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Финальной точкой конфликта со спикером для Зеленского стало противодействие законопроекту об олигархах, который был проголосован депутатами накануне и в отсутствии Разумкова — заседание сессии вел Стефанчук. Разумков, вопреки Банковой, раскритиковал законопроект и направил его на рассмотрение к Венецианской комиссии.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков готов встретиться со всеми фракциями и группами парламента, хотя его бывшие коллеги из «Слуги народа» отказались обсудить вопрос отставки. Разумков рассказал, что выдал два пакета подписных листов и отрицает проведение голосования по своей отставке во вторник или среду.