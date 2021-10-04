«Слуги» згадали про регламент у питанні про відставку Разумкова. Фото: nbnews.com.uа

https://racurs.ua/ua/n161129-slugy-zgadaly-pro-reglament-u-pytanni-pro-vidstavku-razumkova.html

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У «Слузі народу» не планують розглядати відставку спікера Разумкова на цьому тижні.

Як повідомив нардеп пропрезидентської партії Данило Гетманцев, раніше його фракція хотіла виставити питання щодо спікера на голосування на цьому тижні. Про це нардеп сказав в коментарі журналістам.

Ми будемо йти за регламентом, не порушуватимемо його, тому зараз проводимо консультації, коли питання буде в порядку денному, — заявив Гетманцев.

Як відомо, в Офісі президента заявили про намір відправити у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроекту про олігархів, що був проголосований депутатами напередодні та за відсутності Разумкова — засідання сесії вів Стефанчук. Разумкова, всупереч Банковій, розкритикував законопроект і направив його на розгляд до Венеціанської комісії.

Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков готовий зустрітися з усіма фракціями та групами парламенту, хоча його колишні колеги зі «Слуги народу» відмовилися обговорити питання відставки. Разумков розповів, що видав два пакети підписних листів і заперечив проведення голосування щодо своєї відставки у вівторок чи середу.