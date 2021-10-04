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Ракурс
Хто може стати новим спікером Ради, розповіли в «Слузі народу». Фото: УП

Хто може стати новим спікером Ради, розповіли в «Слузі народу»

4 жов 2021, 10:16
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Відставку Дмитра Разумкова, спікера Верховної Ради, ініціювала «Слуга народу». Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук розповіла, хто є основним кандидатом на цю посаду.

За її словами, новим головою Ради може стати Руслан Стефанчук. Про це Кравчук заявила в ефірі каналу «Україна 24».

У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання. Справді, це рішення досить важке, адже йдеться про конфлікт всередині фракції. Зараз основний кандидат — це Руслан Стефанчук, — повідомила вона.

Нардеп також сказала, що відставка Разумкова вже є очевидною, бо «він без президента не став би головою парламенту».


Наше завдання — виконувати програму президента, програму партії, бо ми з нею прийшли, — зазначила Кравчук.

Нагадаємо, у «Слузі народу» розповіли, коли голосуватимуть за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Там заявили, що вже зібрали необхідну кількість підписів для запуску голосування.

Джерело: Ракурс


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