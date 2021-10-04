Вакцина від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161112-prymusova-vakcynaciya-ukrayinci-zibraly-pidpysy-proty-foto.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак деякі люди не хочуть робити щеплення. Також окремі громадяни підтримують введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.

Відповідна петиція на сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів. Її автором є Вадим Бондар, підписи збиралися з 12 серпня.

У тексті пропонується саджати за ґрати від 3 до 5 років за примусову вакцинацію «у вигляді погроз звільнення або недопуску до роботи». Хто саме має нести відповідальність, не уточнюється.

Автор петиції стверджує, що перед щепленням медичні працівники не проводять обстеження, а заклади охорони здоров’я повністю знімають із себе відповідальність за наслідки вакцинації.

Також Бондар сумнівається в якості вакцини, яка завозиться в Україну, та вважає, що смертельні випадки після вакцинації замовчуються медичними закладами.

За даними Міністерства охорони здоров’я, 3 жовтня в Україні вакцинувалися 33 тис. 924 особи. Одну дозу отримали 17 тис. 373 людини, повністю імунізовані — 16 тис. 551 людина.

Нагадаємо, МОЗ заявили, що примусової вакцинації від коронавірусу для педагогів та працівників окремих професій не буде. Натомість буде «обов'язкова».