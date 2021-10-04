Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n161112-prinuditelnaya-vakcinaciya-ukraincy-sobrali-podpisi-protiv-foto.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако некоторые люди не хотят делать прививки. Также отдельные граждане поддерживают введение уголовной ответственности за принудительную вакцинацию.

Соответствующая петиция на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей. Ее автором является Вадим Бондарь, подписи собирались с 12 августа.

В тексте предлагается сажать за решетку от 3 до 5 лет за принудительную вакцинацию «в виде угроз увольнения или недопуска к работе». Кто именно должен нести ответственность, не уточняется.

Автор петиции утверждает, что перед прививкой медицинские работники не проводят обследования, а учреждения здравоохранения полностью снимают с себя ответственность за последствия вакцинации.

Также Бондарь сомневается в качестве вакцины, которая завозится в Украину, и считает, что смертельные случаи после вакцинации замалчиваются медицинскими учреждениями.

По данным Министерства здравоохранения, 3 октября в Украине вакцинировались 33 тыс. 924 человека. Одну дозу получили 17 тыс. 373 украинцы, полностью иммунизированы — 16 тыс. 551 человек.

Напомним, в Минздраве заявили, что принудительной вакцинации от коронавируса для педагогов и работников отдельных профессий не будет. В то же время будет «обязательная».