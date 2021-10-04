Кто может стать новым спикером Рады, рассказали в «Слуге народа». Фото: УП

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Ракурс

Отставку Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады, инициировала «Слуга народа». Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук рассказала, кто является основным кандидатом на эту должность.

По ее словам, новым председателем Рады может стать Руслан Стефанчук. Об этом Кравчук заявила в эфире канала «Украина 24».

У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу. Действительно, это решение довольно тяжелое, ведь речь идет о конфликте внутри фракции. Сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук, — сообщила она.

Нардеп также сказала, что отставка Разумкова является очевидной, потому что «он без президента не стал бы главой парламента».

Наша задача — выполнять программу президента, программу партии, потому что мы с ней пришли, — отметила Кравчук.

Напомним, в «Слуге народа» рассказали, когда будут голосовать за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Там заявили, что уже собрали необходимое количество подписей для запуска голосования.