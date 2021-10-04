Підліток вбив 6-річну дівчинку на Харківщині — його відправлять на перевиховання

Підліток вбив 6-річну дівчинку на Харківщині — його відправлять на перевихованняhttps://racurs.ua/ua/n161128-pidlitok-vbyv-6-richnu-divchynku-na-harkivschyni-yogo-vidpravlyat-na-perevyhovannya.htmlРакурс
На Харківщині 13-річний підліток вбив шестирічну дівчинку — він забив її каменем до смерті та залишив тіло в покинутому приміщенні.
Харківська обласна прокуратура завершила досудове розслідування в справі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
У зв’язку із недосягненням 13-річним підлітком віку кримінальної відповідальності, прокурори направили до суду клопотання про застосування щодо нього примусових заходів виховного характеру.
За даними слідства, 28 липня шестирічна дівчинка пішла гуляти з другом, але до призначеного часу додому так і не повернулася. Через кілька годин її знайшли мертвою. Правоохоронці зафіксували ознаки насильницької смерті — розбите обличчя й голова.
Вбивцею виявився 13-річний хлопчик, з яким дівчинка пішла гуляти. Підліток раніше вже потрапляв у поле зору поліції — у четвертому класі хлопчик жорстоко вбив трьох цуценят — бив їх головою об землю та вішав. Також за хлопчиком помічали неадекватні вчинки.