Власники кіосків матимуть офшори — Лещенко відмиває імідж Зеленського

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Ракурс

Скандал з офшорами та ймовірним відмиванням грошей президентом Володимиром Зеленським прокоментував колишній член Наглядової ради «Укрзалізниці», журналіст Сергій Лещенко.

Він розповів про опубліковані матеріали щодо відмивання грошей через офшорні компанії президента Зеленського. Лещенк заявив, що робота підприємців в Україні через офшорні компанії є звичайною справою і не може бути предметом «скандалу або зради».

У моєму розумінні предмета для скандалу і який-небудь зради немає тому, що приватний бізнес. В Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники ларьків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію. Офшорну компанію можна створити, не виходячи зі свого київського офісу, — заявив Лещенко.

«Ракурс» повідомляв про розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн дол. від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.