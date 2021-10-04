Владельцы киосков будут с офшорами - Лещенко отмывает имидж Зеленского

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Ракурс

Скандал с офшорами и возможное отмывание денег президентом Владимиром Зеленским прокомментировал бывший член Наблюдательного совета «Укрзализныци», журналист Сергей Лещенко.

Он рассказал об опубликованных материалах по отмыванию денег через офшорные компании президента Зеленского. Лещенко заявил, что работа предпринимателей в Украине через офшорные компании является обычным делом и не может быть предметом «скандала или измены».

В моем понимании предмета для скандала и какой-нибудь измены нет потому, что это частный бизнес. В Украине офшорные компании настолько распространенное явление, что, мне кажется, владельцы ларьков и владельцы мелкого бизнеса уже имеют офшорную компанию. Офшорную компанию можно создать, не выходя из своего киевского офиса, — заявил Лещенко.

«Ракурс» сообщал о расследовании, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долл. от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.