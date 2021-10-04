Расследование по «вагнеровцах» в Раде требуют продлить после признаний Зеленского

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Ракурс

ВСК по делу «вагнеровцев» должна срочно продлить свою работу и установить почему президент Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников в Беларусь.

Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат фракции «Голос» Роман Костенко.

Такое заявление прозвучало после того, как 3 октября президент Владимир Зеленский в трускавецком «Риксосе» сделал несколько важных и контраверсионных заявлений. О провале спецоперации по «вагнеровцах» президент сообщил следующее:

Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали автобусами на территорию Беларуси, у меня был разговор с президентом, и я ему сказал: у вас там боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное… И все, после этого все.

Одновременно он сказал, что к планируемому задержанию якобы был напрямую причастен пятый президент Петр Порошенко.

Костенко утверждает, что президент сообщил журналистам о том, что он лично рассказал Лукашенко о приезде «вагнеровцев» в Беларусь и это новый поворот в этом деле.

Недавно председатель ВСК на брифинге подтвердила, что спецоперация украинских спецслужб была. Теперь президент признал, что он лично информировал Лукашенко. Очевидно, что ВСК не только не закончила свою работу, а только ее начинает, — написал нардеп на своей странице в Фейсбук.



Он считает, что теперь нужно, чтобы силовики, представители ОП и сам президент рассказали парламенту о пошаговой хронологической последовательности: когда и почему было принято решение о приостановлении операции и с какой целью президент сообщил белорусскому диктатору о «вагнеровцах».

Напомним, 24 сентября ВСК заслушала показания бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы. Журналист Юрий Бутусов отметил, что Бурба под протокол подтвердил все обстоятельства подготовки и провала спецоперации.