В Раді вимагають продовжити розслідування по "вагнерівцях" після зізнань Зеленського

https://racurs.ua/ua/n161118-rozsliduvannya-po-vagnerivcyah-v-radi-vymagaut-prodovjyty-pislya-ziznan-zelenskogo.html

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ТСК по справі «вагнерівців» повинна терміново продовжити свою роботу і встановити чому президент Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців в Білорусь.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат фракції «Голос» Роман Костенко.

Така заява пролунала після того, як 3 жовтня президент Володимир Зеленський у трускавецькому «Ріксосі» зробив декілька важливих і контраверсійних заяв. Щодо провалу спецоперації з «вагнерівцями» президент повідомив таке:

Моє обговорення питання вагнерівців було з Лукашенком по телефону, це правда. Коли вони заїхали автобусами на територію Білорусі, у мене була розмова з президентом, і я йому сказав: там у вас бойовики, й у нас є інформація. Він відповів, що ми вивчимо це питання і обов’язково зробимо все можливе… І все, після цього все.

Одночасно він сказав, що нібито до планованого затримання був напряму причетний п’ятий президент Петро Порошенко.

Костенко переконує, що президент повідомив журналістам про те, що він особисто розповів Лукашенку про приїзд «вагнерівців» в Білорусь і це новий поворот в цій справі.

Нещодавно голова ТСК на брифінгу підтвердила, що спецоперація українських спецслужб була. Тепер президент визнав, що він особисто інформував Лукашенка. Очевидно, що ТСК не лише не завершила свою роботу, а тільки її починає, — написав нардеп на своїй сторінці у Фейсбук.



Він вважає, що тепер потрібно, щоб силовики, представники ОП і сам президент розповіли парламенту покроково хронологічну послідовність: коли і чому було прийнято рішення про призупинення операції і з якою метою президент повідомив білоруського диктатора про «вагнерівців».

Нагадаємо, 24 вересня ТСК заслухала свідчення колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурби. Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що Бурба під протокол підтвердив всі обставини підготовки й провалу спецоперації.