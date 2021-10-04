Владимир Путин. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n161117-putin-spryatal-chast-aktivov-v-monako-rassledovanie-pandora-papers.html

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Владимир Путин, президент России, не фигурирует в расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ), получившего название «досье Пандоры» (Pandora Papers). Однако в документах есть люди из его окружения.

Из документов можно сделать вывод, что часть имущества президента России спрятана в Монако. Об этом говорится в расследовании Pandora Papers.

Журналисты обнаружили связь между апартаментами «близкой подруги» Путина Светланы Кривоногих в Монако с компанией, где обслуживались другие друзья президента РФ Геннадий Тимченко и Петр Колбин.

Все трое считаются людьми, которые в разное время имели очень близкие связи с Путиным. Светлана Кривоногих, у которой, вероятно, был роман с президентом РФ, владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.

Квартира и парковка на два автомобиля обошлись в 3,6 млн евро. Ранее СМИ писали, что Кривоногих родила дочь Путину.

Появление в расследовании новых имен, в том числе мировых лидеров и высокопоставленных чиновников, не исключено в ближайшие дни. Всего журналисты изучают 12 млн документов, попавших в их распоряжение.

Мы намерены продолжать публиковать документы в последующие дни, месяцы и, возможно, годы, — сказал представитель ICIJ.

Он уточнил, что все зависит от того, что обнаружат журналисты. По его словам, на то, чтобы обнаружить уже имеющихся в списке 35 глав государств, ушло два года.

Напомним, в документах международного проекта расследования Pandora Papers говорится о тайных офшорных делах 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, глав правительств и министров.

Документы также содержат данные о финансовых операциях более 300 других государственных служащих, в частности судей и военных генералов в более чем 90 странах.