Российские наемники убивали и пытали людей в Африке

Африка. Фото: reuters

https://racurs.ua/n161116-rossiyskie-naemniki-ubivali-i-pytali-ludey-v-afrike.html

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Российские военные инструкторы в Центральноафриканской республике (ЦАР) участвовали во внутреннем конфликте в стране и имеют отношение к убийствам и пыткам.

Об этом сообщило правительство страны. Как отмечает Reuters, в докладе подтверждаются показания, опубликованные ООН ранее.

Правительственные войска ЦАР, которых поддерживают миротворцы ООН, российские и руандийские военные, боролись с повстанцами, которые не согласны с результатами выборов президента. На выборах в прошлом году Фостин-Арканжи Туадера был провозглашен победителем. Вооруженный конфликт между несогласными повстанцами и армией завершился изгнанием повстанцев из столицы страны.

После этого правительство ЦАР начало расследование фактов нарушений прав человека во время боев между армией и противниками президента. Наблюдатели ООН пришли к выводу, что войска ЦАР и российские военные инструкторы убивали мирных жителей, занимали школьные здания и занимались мародерством. Правительство зарегистрировало 103 факта нарушений прав человека, к которым причастны инструкторы из России. В докладе правительства говорится, что все стороны прибегали к убийству мирных жителей, задерживали гражданских лиц и подвергали их пыткам.

В докладе сообщается, что обвинения против российских военных задокументированы для передачи российским судебным органам. Некоторых инструкторов уже отправили в Россию. Пока российское Министерство внутренних дел не комментировало обвинения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Организация Объединенных Наций проверяет информацию о пытках с участием российских солдат в Центральноафриканской республике. Ранее AFP опубликовало интервью с местным жителем ЦАР, который заявил, что его пытали российские наемники.

Источник: Reuters