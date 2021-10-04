Російські найманці вбивали та катували людей в Африці

Африка. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n161116-rosiyski-instruktory-vbyvaly-ta-katuvaly-ludey-v-afryci.html

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Російські військові інструктори у Центральноафриканській республіці (ЦАР) брали участь у внутрішньому конфлікті в країні та причетні до вбивств і тортур.

Про це повідомив уряд держави. Як наголошує Reuters, в доповіді підтверджуються свідчення, опубліковані ООН раніше.

Урядові війська ЦАР, яких підтримують миротворці ООН, російські та руандійські військові, боролися з повстанцями, котрі не погоджуються з результатами виборів президента. На виборах минулого року Фостін-Арканжи Туадера був проголошений переможцем. Збройний конфлікт між незгодними повстанцями та армією завершився вигнанням повстанців зі столиці країни.

Після цього уряд ЦАР почав розслідування фактів порушень прав людини під час боїв між армією і противниками президента. Спостерігачі ООН дійшли висновку, що війська ЦАР і російські військові інструктори вбивали мирних жителів, займали шкільні будівлі та займалися мародерством. Уряд зареєстрував 103 факти порушень прав людини, до яких причетні інструктори з Росії. У доповіді уряду йдеться, що всі сторони вдавалися до вбивства мирних жителів, затримували цивільних осіб і піддавали їх тортурам.

У доповіді повідомляється, що звинувачення проти російських військових задокументовані для передачі російським судовим органам. Деяких інструкторів уже відправили до Росії. Наразі російське міністерство внутрішніх справ не коментувало звинувачення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Організація Об'єднаних Націй перевіряє інформацію про катування за участю російських солдатів в Центральноафриканській Республіці. Раніше AFP оприлюднило інтерв’ю з місцевим мешканцем ЦАР, який заявив, що його катували російські найманці.

Джерело: Reuters