Наслідки розливу нафти біля Каліфорнії, фото: Supervisor Katrina Foley

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Масштабний розлив нафти стався 2 жовтня біля узбережжя американського штату Каліфорнія.

В результаті всього за 5 км від узбережжя розташованого на півдні штату міста Ньюпорт-Біч утворилася пляма довжиною 21 км, повідомляє The Watchers.

Інцидент призвів до закриття узбережжя. Мешканців регіону закликали не наближатися до тварин, які постраждали від нафтової плями. Крім того, місцеві жителі скаржаться на жахливий запах, який розповсюджується від узбережжя.

За словами місцевих чиновників, витік нафти стався через несправність трубопроводу, з'єднаного з нафтовою платформою. За оцінками, в прибережні води потрапили 473 тис. літрів нафти, які також просочилися в болото Талберт-Марш, котре є екологічним заповідником.

Розслідування інциденту триває, до нього залучені кілька відомств.

У зв’язку з інцидентом, у місті Гантінгтон-Біч скасували останній день щорічного авіашоу.

Джерело: The Watchers