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Ракурс
Венедіктова. Фото: Суд.юа

Не стало сюрпризом — Венедіктова відреагувала на фільм про офшори

4 жов 2021, 10:19
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«Офшор 95», фільм журналістів-розслідувачів про офшори перших осіб держав і олігархів, спровокував скандал.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вся інформація щодо «ПриватБанку» перебуває в розпорядженні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і вже давно перевіряється практично «під мікроскопом». Про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.

Реакція Венедіктової. Скріншот: Facebook

Будь-якого роду інформація, що має відношення до діяльності «ПриватБанку», давно знаходиться в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялася раніше, і перевіряється зараз практично «під мікроскопом», — написала вона.

Генпрокурор звинуватила журналістів у спекуляціях — вона заявила, що автори розслідування намагаються натякнути, що саме Офіс генпрокурора «пригальмовує" розслідування щодо «ПриватБанку». Венедіктова наголосила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих справ.


Уже не перший раз бачу, що комусь спадає на думку припускати, що саме зі стін Офісу генпрокурора «протекла» інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи «ПриватБанку», літак із яким нам вдалося посадити в Україні. У нас є версії того, що сталося й на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити поширювати дурниці, — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський передав частину своїх акцій в офшорній компанії другу, який зараз працює його радником.

Джерело: Ракурс


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