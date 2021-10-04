Венедіктова. Фото: Суд.юа

https://racurs.ua/ua/n161114-ne-stalo-surpryzom-venediktova-vidreaguvala-na-film-pro-ofshory.html

Ракурс

«Офшор 95», фільм журналістів-розслідувачів про офшори перших осіб держав і олігархів, спровокував скандал.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що вся інформація щодо «ПриватБанку» перебуває в розпорядженні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і вже давно перевіряється практично «під мікроскопом». Про це вона заявила на своїй сторінці в Facebook.

Будь-якого роду інформація, що має відношення до діяльності «ПриватБанку», давно знаходиться в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялася раніше, і перевіряється зараз практично «під мікроскопом», — написала вона.

Генпрокурор звинуватила журналістів у спекуляціях — вона заявила, що автори розслідування намагаються натякнути, що саме Офіс генпрокурора «пригальмовує" розслідування щодо «ПриватБанку». Венедіктова наголосила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих справ.

Уже не перший раз бачу, що комусь спадає на думку припускати, що саме зі стін Офісу генпрокурора «протекла» інформація про можливе повідомлення про підозру одному з фігурантів справи «ПриватБанку», літак із яким нам вдалося посадити в Україні. У нас є версії того, що сталося й на сьогодні ще встановлюємо причетних. Прошу припинити поширювати дурниці, — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський передав частину своїх акцій в офшорній компанії другу, який зараз працює його радником.