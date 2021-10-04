Венедиктова. Фото: Суд.юа

https://racurs.ua/n161114-ne-stalo-surprizom-venediktova-otreagirovala-na-film-ob-ofshorah.html

Ракурс

«Офшор 95», фильм журналистов-расследователей про офшоры первых лиц государств и олигархов, спровоцировал скандал.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что вся информация по «ПриватБанку» находится в распоряжении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и уже давно проверяется практически «под микроскопом». Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности «ПриватБанка», давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически «под микроскопом», — написала она.

Генпрокурор обвинила журналистов в спекуляциях — она заявила, что авторы расследования пытаются намекнуть, что именно Офис генпрокурора пытается «притормаживать» расследования по «ПриватБанку». Венедиктова подчеркнула, что лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих дел.

Уже не первый раз вижу, что кому-то приходит в голову предполагать, что именно из стен Офиса генпрокурора «протекла» информация о возможном сообщении о подозрении одному из фигурантов дела «ПриватБанка», самолет с которым нам удалось посадить в Украине. У нас есть версии случившегося и на сегодня еще устанавливаем причастных. Прошу прекратить распространять глупости, — добавила она.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании другу, который сейчас работает его советником.