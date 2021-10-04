Масштабный разлив нефти произошел у берегов Калифорнии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161115-masshtabnyy-razliv-nefti-proizoshel-u-beregov-kalifornii-foto-video.htmlРакурс
Масштабный разлив нефти произошел 2 октября у побережья американского штата Калифорния.
В результате всего в 5 км от побережья расположенного на юге штата города Ньюпорт-Бич образовалось пятно длиной 21 км, сообщает The Watchers.
Инцидент привел к закрытию побережья. Жителей региона призвали не приближаться к животным, пострадавшим от нефтяного пятна. Кроме того, местные жители жалуются на ужасный запах, который распространяется от побережья.
По словам местных чиновников, утечка нефти произошла из-за неисправности трубопровода, соединенного с нефтяной платформой. По оценкам, в прибрежные воды попали 473 тыс. литров нефти, которые также просочились в болото Талберт-Марш, являющееся экологическим заповедником.
Расследование инцидента продолжается, в него вовлечены несколько ведомств.
В связи с инцидентом, в городе Хантингтон-Бич отменили последний день ежегодного авиашоу.
Источник: The Watchers