Последствия разлива нефти возле Калифорнии, фото: Supervisor Katrina Foley

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Ракурс

Масштабный разлив нефти произошел 2 октября у побережья американского штата Калифорния.

В результате всего в 5 км от побережья расположенного на юге штата города Ньюпорт-Бич образовалось пятно длиной 21 км, сообщает The Watchers.

Инцидент привел к закрытию побережья. Жителей региона призвали не приближаться к животным, пострадавшим от нефтяного пятна. Кроме того, местные жители жалуются на ужасный запах, который распространяется от побережья.

По словам местных чиновников, утечка нефти произошла из-за неисправности трубопровода, соединенного с нефтяной платформой. По оценкам, в прибрежные воды попали 473 тыс. литров нефти, которые также просочились в болото Талберт-Марш, являющееся экологическим заповедником.

Расследование инцидента продолжается, в него вовлечены несколько ведомств.

В связи с инцидентом, в городе Хантингтон-Бич отменили последний день ежегодного авиашоу.

Источник: The Watchers