Володимир Путін. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n161117-putin-zahovav-chastynu-aktyviv-v-monako-rozsliduvannya-pandora-papers.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Росії, не фігурує в розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ), що отримало назву «досьє Пандори» (Pandora Papers). Однак у документах є люди з його оточення.

З документів можна зробити висновок, що частина майна президента Росії захована в Монако. Про це йдеться в розслідуванні Pandora Papers.

Журналісти виявили зв’язок між апартаментами «близької подруги» Путіна Світлани Кривоногих в Монако з компанією, де обслуговувалися інші друзі президента РФ Геннадій Тимченко та Петро Колбін.

Всі троє вважаються людьми, що у різний час мали дуже близькі зв’язки з Путіним. Світлана Кривоногих, яка, ймовірно, мала роман з президентом РФ, володіє квартирою в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star за два кроки від казино Monte Carlo.

Квартира і парковка на два автомобілі обійшлися в 3,6 млн євро. Раніше ЗМІ писали, що Кривоногих народила доньку Путіну.

Найближчими днями у розслідуванні можуть з’явитися нові імена, зокрема світових лідерів і високопоставлених чиновників. Всього журналісти вивчають 12 млн документів, що потрапили в їхнє розпорядження.

Ми маємо намір продовжувати публікувати документи в наступні дні, місяці і, можливо, роки, — сказав представник ICIJ.

Він уточнив, що все залежить від того, що саме знайдуть журналісти. За його словами, на те, щоб виявити вже наявних в списку 35 глав держав, пішло два роки.

Нагадаємо, у документах міжнародного проекту розслідування Pandora Papers йдеться про таємні офшорні справи 35 світових лідерів, включно з теперішніми та колишніми президентами, главами урядів і міністрів.

Документи також містять дані про фінансові операції більш ніж 300 інших державних службовців, зокрема суддів і військових генералів у більш ніж 90 країнах.