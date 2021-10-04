Порошенко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n161126-ofshory-i-vagnerovcy-slugi-ubejali-vo-vremya-neudobnogo-vystupleniya-poroshenko.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, выступил в ходе согласительного совета с призывом не замалчивать офшорный скандал, в котором замешан действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Представители партии «Слуга народа» ушли из зала во время выступления. Об этом стало известно из трансляции заседания Рады.

40 миллионов долларов были украдены, и Зеленский это не Голобородько, и об этом было известно еще с 2019 года. И это не расследовалось, поскольку на сегодня высшее политическое руководство связано с руководством СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно принимало участие в этих преступлениях, а также с другими «100% своими руководителями» правоохранительных органов, — заявил Порошенко.

Он добавил, что Зеленский также лично признался во время съезда «слуг» в Трускавце, что именно он передал информацию о задержании вагнеровцев Александру Лукашенко, чем сорвал спецоперацию по задержанию преступников, которые воевали на Донбассе.

Скажите, пожалуйста, а кто дальше вам будет передавать сенситивную информацию, разведывательную информацию, которая в результате или непрофессионализма, или некомпетентности завтра может оказаться в руках Путина, с которым он стремится срочно встретиться тет-а-тет, разрушая мировую коалицию, которая была создана в поддержку Украины? — добавил лидер «Европейской солидарности».



В то же время «слуги» объяснили, что решили уйти из зала из-за тщеславия спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку он обвинил контролируемый «слугами» Комитет по нацбезопасности Совета в подделке. Разумков дал понять, что фальсификат подписывать и передавать на подпись президенту не будет, после чего «слуги» оставили согласительный совет.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВСК по делу «вагнеровцев» должна срочно продолжить свою работу и установить почему президент Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников в Беларусь, считают в Раде.