Порошенко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161126-ofshory-ta-vagnerivci-slugy-vtekly-pid-chas-nezruchnogo-vystupu-poroshenka.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, виступив під час погоджувальної ради із закликом не замовчувати офшорний скандал, у якому замішаний чинний президент України Володимир Зеленський.

Представники партії «Слуга народу» пішли із зали під час виступу. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

40 мільйонів доларів були вкрадені, і Зеленський не є Голобородько, і про це було відомо ще з 2019 року. І це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане із керівництвом СБУ, яке має конфлікт інтересів та спільно приймало участь у цих злочинах, і з іншими «100% своїми керівниками» правоохоронних органів, — заявив Порошенко.

Він додав, що Зеленський також особисто зізнався під час з’їзду «слуг» у Трускавці, що саме він передав інформацію щодо затримання вагнерівців Олександру Лукашенку, чим зірвав спецоперацію із затримання злочинців, які воювали на Донбасі.

Скажіть, будь ласка, а хто далі вам буде передавати сенситивну інформацію, розвідувальну інформацію, яка внаслідок або непрофесійності, або некомпетентності завтра може опинитися в руках пана Путіна, з яким він прагне терміново зустрітися тет-а-тет, руйнуючи світову коаліцію, яка була створена на підтримку України? — додав лідер «Європейської солідарності».

Натомість «слуги» пояснили, що вирішили піти із зали через марнославство спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, оскільки він звинуватив контрольований «слугами» Комітет із нацбезпеки Ради в підробці. Разумков дав зрозуміти, що фальсифікат підписувати та передавати на підпис президенту не буде, після чого «слуги» й залишили погоджувальну раду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ТСК по справі «вагнерівців» повинна терміново продовжити свою роботу і встановити чому президент Зеленський повідомив Лукашенку про приїзд найманців у Білорусь, вважають у Раді.