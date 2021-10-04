Подросток убил 6-летнюю девочку на Харьковщине — его отправят на перевоспитание

Девочка. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n161128-podrostok-ubil-6-letnuu-devochku-na-harkovschine-ego-otpravyat-na-perevospitanie.html

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На Харьковщине 13-летний подросток убил шестилетнюю девочку — он забил ее камнем до смерти и оставил тело в заброшенном помещении.

Харьковская областная прокуратура завершила досудебное расследование по делу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В связи с недостижением 13-летним подростком возраста уголовной ответственности, прокуроры направили в суд ходатайство о применении к нему мер принудительного воспитания.

По данным следствия, 28 июля шестилетняя девочка пошла гулять с другом, но к назначенному времени домой так и не вернулась. Через несколько часов ее нашли мертвой. Правоохранители зафиксировали признаки насильственной смерти — разбитое лицо и голова.

Убийцей оказался 13-летний мальчик, с которым девочка пошла гулять. Подросток ранее уже попадал в поле зрения полиции — в четвертом классе мальчик жестоко убил трех щенков — бил их головой о землю и вешал. Также за мальчиком замечали неадекватные поступки.