“Турбовідставки” не буде - Разумков кличе на переговори усі фракції Ради

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Ракурс

Спікер Ради Дмитро Разумков готовий зустрітися з усіма фракціями і групами парламенту, хоча його колишні колеги зі «Слуги народу» відмовилися обговорити питання відставки.

Разумков розповів, що видав два пакети підписних листів і заперечив проведення голосування щодо своєї відставки у вівторок чи середу.

Ми живемо за регламентом, поки я голова — тут буде працювати закон, потім — так, як це було в позаминулий четвер (йдеться про ухвалення закону про олігархів — «Ракурс»). Регламент і Конституція будуть працювати, — сказав спікер на засіданні погоджувальної ради парламента.

«Слуги» відмовилися зустрічатися із Разумковим і повідомили його про це в листі. Разумков вирішив о 18.00 сьогодні зустрітися із усіма фракціями, але повідомив і про проведення 7 жовтня позачергового засідання на вимогу нардепа Антона Полякова. Йдеться не про відставку спікера.

Я отримав офіційний лист про відмову, про те, що що сенсу немає. Я пропонував зустріч з СН. Тепер я готовий зустрітися з усім фракціями і групами, якщо були б питання для обговорення, — розповів Разумков.

Нагадаємо, що раніше в СН заявили про намір висунути на посаду голови Ради першого віце-спікера Руслана Стефанчука.