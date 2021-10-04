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“Турбовідставки” не буде - Разумков кличе на переговори усі фракції Ради
«Турбовідставки» не буде — Разумков кличе порадитися усі фракції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n161122-turbovidstavky-ne-bude-razumkov-sklykaie-pozachergovu-sesiu-video.htmlРакурс
Спікер Ради Дмитро Разумков готовий зустрітися з усіма фракціями і групами парламенту, хоча його колишні колеги зі «Слуги народу» відмовилися обговорити питання відставки.
Разумков розповів, що видав два пакети підписних листів і заперечив проведення голосування щодо своєї відставки у вівторок чи середу.
Ми живемо за регламентом, поки я голова — тут буде працювати закон, потім — так, як це було в позаминулий четвер (йдеться про ухвалення закону про олігархів — «Ракурс»). Регламент і Конституція будуть працювати, — сказав спікер на засіданні погоджувальної ради парламента.
«Слуги» відмовилися зустрічатися із Разумковим і повідомили його про це в листі. Разумков вирішив о 18.00 сьогодні зустрітися із усіма фракціями, але повідомив і про проведення 7 жовтня позачергового засідання на вимогу нардепа Антона Полякова. Йдеться не про відставку спікера.
Я отримав офіційний лист про відмову, про те, що що сенсу немає. Я пропонував зустріч з СН. Тепер я готовий зустрітися з усім фракціями і групами, якщо були б питання для обговорення, — розповів Разумков.
Нагадаємо, що раніше в СН заявили про намір висунути на посаду голови Ради першого віце-спікера Руслана Стефанчука.
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