У Білорусі відбулися масові затримання осіб, які висловилися в підтримку жителя Мінська Андрія Зельцера, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n161121-95-bilorusiv-zatrymaly-za-komentari-pro-vbyvstvo-kgbista-u-minsku.html

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У Білорусі щонайменше 95 осіб затримали за коментарі в інтернеті в підтримку жителя Мінська Андрія Зельцера, котрий застрелив співробітника білоруського КДБ, який увірвався до його квартири.

Про це повідомляє білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta з посиланням на дані правозахисників.

Зазначається, що справжня кількість затриманих може бути більшою.

Ментівські упирі знущалися над затриманими на камеру, зливаючи відеозапису вибитих покаянь в пропагандистські смітники. На одній з них під образливою підписом викладено «зізнання» неповнолітньої дитини, — зазначає видання.

За інформацією Nexta, затриманих тримають у сумнозвісному Окрестіна — комплексу місць позбавлення волі у Мінську, які стали символом тортур щодо опозиціонерів у Білорусі.

Варто додати, що нещодавно в Москві затримали журналіста «Комсомольської правди в Білорусі» Геннадія Можейка. Перед цим Можейко опублікував замітку, в якій однокласник Зельцера позитивно про нього відгукувався.

Згодом мати журналіста повідомила, що її син утримується в СІЗО Окрестіна в Мінську.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі через суд закрили останню правозахисну організацію.