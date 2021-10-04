95 білорусів затримали за коментарі про вбивство КДБіста у Мінськуhttps://racurs.ua/ua/n161121-95-bilorusiv-zatrymaly-za-komentari-pro-vbyvstvo-kgbista-u-minsku.htmlРакурс
У Білорусі щонайменше 95 осіб затримали за коментарі в інтернеті в підтримку жителя Мінська Андрія Зельцера, котрий застрелив співробітника білоруського КДБ, який увірвався до його квартири.
Про це повідомляє білоруський опозиційний Telegram-канал Nexta з посиланням на дані правозахисників.
Зазначається, що справжня кількість затриманих може бути більшою.
Ментівські упирі знущалися над затриманими на камеру, зливаючи відеозапису вибитих покаянь в пропагандистські смітники. На одній з них під образливою підписом викладено «зізнання» неповнолітньої дитини, — зазначає видання.
За інформацією Nexta, затриманих тримають у сумнозвісному Окрестіна — комплексу місць позбавлення волі у Мінську, які стали символом тортур щодо опозиціонерів у Білорусі.
Варто додати, що нещодавно в Москві затримали журналіста «Комсомольської правди в Білорусі» Геннадія Можейка. Перед цим Можейко опублікував замітку, в якій однокласник Зельцера позитивно про нього відгукувався.
Згодом мати журналіста повідомила, що її син утримується в СІЗО Окрестіна в Мінську.
Нагадаємо, нещодавно в Білорусі через суд закрили останню правозахисну організацію.