80 нових поїздів – «Укрзалізниця» ошелешила п'ятирічним планом. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161120-80-novyh-poyizdiv-ukrzaliznycya-osheleshyla-p-yatyrichnym-planom.html

Ракурс

«Укрзалізниця» розпочинає наймасштабніше за роки незалежності України оновлення парку приміських та регіональних поїздів.

1 жовтня компанія оголосила тендер у системі Prozorro на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Загалом компанія планує придбати 30 електропоїздів змінного струму та 30 електропоїздів постійного струму для приміських перевезень.

Також буде придбано 20 електропоїздів змінного струму для регіональних маршрутів. Загальна сума закупівлі — понад 31,4 млрд грн. Таким чином, 60 закуплених поїздів будуть задіяні у проекті City Express, а ще 20 планується запустити на існуючих та нових регіональних маршрутах.

Заявки на участь у тендері прийматимуться до 1 листопада, аукціон відбудеться 7 грудня. Співпраця з переможцем тендеру розрахована на п’ять років, тож поставки поїздів заплановані партіями до 2026 року.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. Прес-служба національного перевізника повідомила, що квитки на поїзд Київ — Перемишль доступні з п’ятниці, 1 жовтня.