Разумков. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n161119-razumkov-zaspokoyiv-getmanceva-yakyy-vygorodjuie-zelenskogo-v-ofshornomu-skandali.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, відреагував на спроби голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева вигородити офшорний бізнес президента Володимира Зеленського.

Гетманцев заявляв, що саме влада Зеленського заборонила офшори, однак Разумков нагадав Гетманцеву, що його комітет відстрочив набуття чинності закону до 2023 року. Таку «шпильку» Разумков залишив на своїй сторінці у Facebook.

Хочу подякувати голові Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцеву за палкі роз’яснення щодо жорсткої антиофшорної політики держави, але нагадую про рішення його ж Комітету про відстрочення терміну оподаткування операцій із контрольованими іноземними компаніями (офшорами) до 01.01.2023 року. Таке рішення було проголосоване в Комітеті 13 травня 2021 року, — заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відставка Дмитра Разумкова, голови Верховної Ради, може спровокувати кадрові перестановки. У випадку зняття Разумкова з посади, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко може стати першим заступником спікера Верховної Ради.