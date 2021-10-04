Разумков успокоил Гетманцева, выгораживающего Зеленского в офшорном скандалеhttps://racurs.ua/n161119-razumkov-uspokoil-getmanceva-vygorajivauschego-zelenskogo-v-ofshornom-skandale.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, отреагировал на попытки главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева выгородить офшорный бизнес президента Владимира Зеленского.
Гетманцев заявлял, что именно власть Зеленского запретила офшоры, однако Разумков напомнил Гетманцеву, что его комитет отсрочил вступление в силу закона до 2023 года. Такую «шпильку» Разумков оставил на своей странице в Facebook.
Хочу поблагодарить главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева за разъяснения по жесткой антиофшорной политике государства, но напоминаю о решении его же комитета об отсрочке срока налогообложения операций с контролируемыми иностранными компаниями (офшорами)
до 01.01.2023года. Такое решение было проголосовано в комитете 13 мая 2021 года, — заявил Разумков.
Напомним, ранее мы сообщали, что отставка Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады, может спровоцировать кадровые перестановки. В случае снятия Разумкова с должности, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может стать первым заместителем спикера Верховной Рады.