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Ракурс
Разумков. Фото: Дело

Разумков успокоил Гетманцева, выгораживающего Зеленского в офшорном скандале

4 окт 2021, 11:07
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, отреагировал на попытки главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева выгородить офшорный бизнес президента Владимира Зеленского.

Гетманцев заявлял, что именно власть Зеленского запретила офшоры, однако Разумков напомнил Гетманцеву, что его комитет отсрочил вступление в силу закона до 2023 года. Такую «шпильку» Разумков оставил на своей странице в Facebook.


Хочу поблагодарить главу комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева за разъяснения по жесткой антиофшорной политике государства, но напоминаю о решении его же комитета об отсрочке срока налогообложения операций с контролируемыми иностранными компаниями (офшорами) до 01.01.2023 года. Такое решение было проголосовано в комитете 13 мая 2021 года, — заявил Разумков.

Напомним, ранее мы сообщали, что отставка Дмитрия Разумкова, главы Верховной Рады, может спровоцировать кадровые перестановки. В случае снятия Разумкова с должности, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко может стать первым заместителем спикера Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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