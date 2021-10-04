80 новых поездов – «Укрзализныця» ошарашила пятилетним планом. Фото: УП

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«Укрзализныця» начинает самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов.

1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Всего компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок.

Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн. Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

Заявки на участие в тендере принимаются до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на пять лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Напомним, «Укрзализныця» с 10 октября возобновляет международное железнодорожное сообщение с Польшей. Пресс-служба национального перевозчика сообщила, что билеты на поезд Киев — Перемышль доступны с пятницы, 1 октября.