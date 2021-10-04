В Беларуси прошли массовые задержания людей, высказавшихся в поддержку жителя Минска Андрея Зельцера, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n161121-95-belorusov-zaderjali-za-kommentarii-ob-ubiystve-kgbista-v-minske.html

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В Беларуси не менее 95 человек задержали за комментарии в интернете в поддержку жителя Минска Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника белорусского КГБ, ворвавшегося в его квартиру.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta со ссылкой на данные правозащитников.

Отмечается, что истинное число задержанных может быть больше.

Ментовские упыри издевались над задержанными на камеру, сливая видеозаписи выбитых покаяний в пропагандистские свалки. На одной из них под оскорбительной подписью выложено «признание» несовершеннолетнего ребенка, — отмечает издание.

По информации Nexta, задержанных держат в печально известном Окрестина — комплексе мест лишения свободы в Минске, которые стали символом пыток в отношении оппозиционеров в Беларуси.

Стоит добавить, что недавно в Москве задержали журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Перед этим Можейко опубликовал заметку, в которой одноклассник Зельцера положительно о нем отзывался.

Впоследствии мать журналиста сообщила, что ее сын находится в СИЗО Окрестина в Минске.

Напомним, недавно в Беларуси через суд закрыли последнюю правозащитную организацию.