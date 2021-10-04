«Турбоотставки» не будет — Разумков зовет посоветоваться все фракции

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Ракурс

Спикер Рады Дмитрий Разумков готов встретиться со всеми фракциями и группами парламента, хотя его бывшие коллеги из «Слуги народа» отказались обсудить вопрос отставки.

Разумков рассказал, что выдал два пакета подписных листов и отрицает проведение голосования по своей отставке во вторник или среду.

Мы будем работать по регламенту, пока я председатель — здесь будет работать закон, потом будет так, как это было в позапрошлый четверг (речь идет о принятии закона об олигархах — «Ракурс»). Регламент и Конституция будут работать, — сказал спикер на заседании согласительного совета парламента.

«Слуги» отказались встречаться с Разумковым и сообщили ему об этом в письме. Разумков решил в 18.00 сегодня встретиться со всеми фракциями, но сообщил и о проведении 7 октября внеочередного заседания по требованию нардепа Антона Полякова. Речь идет не об отставке спикера.

Я получил официальное письмо об отказе, о том, что что смысла нет. Я предлагал встречу с фракцией СН. Теперь я готов встретиться со всем фракциями и группами, если были бы вопросы для обсуждения, — рассказал Разумков.



Напомним, что ранее в СН заявили о намерении выдвинуть на должность председателя Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука.