Відкриття рецепторів температури і дотику — оголошено перших нобеліантів-2021

https://racurs.ua/ua/n161130-vidkryttya-receptoriv-temperatury-i-dotyku-ogolosheno-pershyh-nobeliantiv-2021.html

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Лауреатами Нобелівської премії з медицини та фізіології в 2021 році стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Премію присудили за відкриття рецепторів температури і дотику.

Лауреата премії з медицини та фізіології вибирає заснований в 1810 році Каролінський інститут в Стокгольмі.

У 2020 році Нобелівської премії з медицини та фізіології удостоїлися британські вчені Майкл Хоутон, Харві Альтер і Чарльз Райс. Нагородою тоді відзначили дослідження вірусу гепатиту С. Ці вчені змогли знайти збудника цієї хвороби.

У вівторок, 5 жовтня, стане відомий володар премії з фізики, у середу оголосять лауреата з хімії, у четвер — з літератури. Лауреата премії миру оголосять в Осло в п’ятницю, 8 жовтня. Премію з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля, засновану з 1969 року Банком Швеції, присудять 11 жовтня.

За даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них — це фізичні особи, а 95 — організації. За традицією список потенційних кандидатів тримається в секреті.

За даними ЗМІ, в цьому році на найпрестижнішу нагороду претендують колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська й екоактівістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як «Репортери без кордонів» і «Комітет захисту журналістів».

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в розмірі 10 млн шведських крон (1,1 млн дол.).

Через пандемію коронавируса вже другий рік поспіль лауреати Нобелівської премії отримуватимуть нагороди в тих країнах, у яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення премій з особистою участю лауреатів та організовували банкет в їх честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде прийнято в середині жовтня.