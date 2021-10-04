Саакашвили. Фото: РБК

https://racurs.ua/n161132-saakashvili-sbejal-iz-ukrainy-nelegalno-pogranichniki-provedut-rassledovanie.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, сбежал из Украины нелегально — он спрятался в грузовом контейнере с продовольствием, который был загружен на паром.

Госпогранслужба начала служебное расследование по факту выезда Саакашвили. Об этом сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на собственные источники.

Оказывается, что в пограничной базе нет отметок о выезде Саакашвили из страны. Начальника Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранили от должности. Украине придется предоставить официальные объяснения власти Грузии, каким образом Саакашвили смог проникнуть на территорию незаметно от украинских пограничников.

Грузинские СМИ сообщают, что Саакашвили прибыл в страну через морской порт Поти. В украинском городе Черноморск политик скрылся в контейнере с продовольствием, который 27 сентября был загружен на паром Vilnius. Вечером 29 сентября паром зашел в Поти, а контейнер, в котором прятался экс-президент, вывоз водитель Элгуджа Цомая.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, оперативники знали о передвижении политика, но не задерживали его сознательно, выжидая наиболее удачный момент. Информацию о местонахождении опального политика им давал источник из окружения Саакашвили.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили вернулся на родину инкогнито — до ареста он бродил по стране неузнанным. Его дважды останавливали полицейские, но они так и не разглядели в мужчине бывшего президента.

Источник: Цензор. нет