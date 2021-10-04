Во время испытаний, скриншот видео

https://racurs.ua/n161136-v-rossii-zayavili-ob-uspeshnom-zapuske-giperzvukovoy-rakety-video.html

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Минобороны РФ заявляет об успешном проведении первого испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки. До этого пуски «Циркона» осуществлялись с надводного корабля.

Судя по опубликованному Минобороны РФ видео, в момент запуска подводная лодка находился в надводном положении, сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что запуск ракеты провели с подводной лодки «Северодвинск», стрельбы проходили по условной цели в акватории Баранцев моря.

В Минобороны РФ заявляют, что серийные поставки «Циркона» в войска запланированы на 2022 года.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявлял, что ракета «Циркон» сможет поражать наземные и надводные цели на дальности более 1 тыс. км со скоростью, в девять раз большей скорости звука.

Напомним, в США недавно сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой крылатой ракеты.

Источник: «Интерфакс»