Владимир Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n161137-zaschischal-biznes-ofis-prezidenta-prokommentiroval-ofshory-zelenskogo.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, скрыл свои офшоры, однако в Офисе президента уверены, что такое поведение главы государства не портит его репутацию.

Президент Украины безупречно выполняет антикоррупционные нормы законодательства, а офшорные схемы бизнеса прежних лет были «особенностями рынка» тех времен. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии украинским СМИ.

По его словам, обнародованная информация не имеет никакого отношения к бюджетным деньгам или государственным должностям. Мол, журналисты лишь подтвердили безусловное выполнение президентом антикоррупционных норм национального законодательства.

«Студия Квартал 95» всегда была и остается прозрачным бизнесом, чье функционирование даже теоретически не может вызвать юридических претензий. Более того, этот бизнес никогда не имел ни малейшего отношения к государственным финансам или государственным регуляторами органам. Защищать этот бизнес в условиях тогдашней власти Януковича и других коррумпированных деятелей было вполне понятной задачей, — объяснил ситуацию Подоляк.



Также он напомнил, что эта информация «уже использовалась оппонентами Владимира Зеленского во время избирательной кампании 2019 года».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский передал часть своих акций в офшорной компании другу, который сейчас работает его советником.