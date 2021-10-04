Антидепресанти здатні пригальмовувати ріст ракових пухлин

https://racurs.ua/ua/n161140-antydepresanty-dopomagaut-u-borotbi-z-rakom-ucheni.html

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Антидепресанти, відомі як інгібітори зворотного захоплення серотоніну (ІЗЗС), можуть допомогти в боротьбі з раком. Такі антидепресанти, не дають нервовим клітинам вбирати назад «гормон щастя» серотонін, який вони виділили для передачі сигналу, щоб посилити «імпульси щастя».

Водночас ІЗЗС сприяють зменшенню концентрації серотоніну у тромбоцитах, надлишок якого дозволяє раковим клітинам уникати уваги імунної системи. Про це повідомляє прес-служба Університету Цюриха.

Річ у тім, що серотонін не лише бере участь у передачі в нейронних ланцюжках сигналів, котрі відповідають за відчуття радості чи задоволення, його також використовують імунні клітини, серед обов’язків яких, зокрема і знищення ракових клітин.

До того ж, більшість серотоніну в організмі розташована не в мозку, а зберігається в тромбоцитах крові.

Злоякісні клітини за допомогою серотоніну виробляють багато білка PD-L1, котрий на імунні клітини він діє як «заспокійливе»: якщо Т-лімфоцит відчує PD-L1, він не атакуватиме ракову клітину.

Проте якщо рівень серотоніну зменшити, клітини пухлини вже не зможуть виробляти PD-L1 в потрібній кількості.

Проведені ученими експерименти з мишами показали, що з цим завдання можуть впоратися ІЗЗС:

навіть самі по собі антидепресанти сповільнюють ріст пухлин товстого кишечника і підшлункової залози;

якщо разом з ними застосувати також і імунотерапевтичні речовини, які стимулюють активність Т-клітин, пухлина повністю перестає рости, а у деяких мишей спостерігалося навіть зникнення пухлини.

На людях такий метод лікування ще не перевіряли.