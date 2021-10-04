Разумкова удалили из чата «Слуги народа». Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n161142-ty-iz-drugoy-pesochnicy-razumkova-udalili-iz-chata-slugi-naroda-foto.html

Ракурс

«Слуга народа» решила забрать у Дмитрия Разумкова должность спикера парламента из-за разногласий со взглядами партии. Еще до его отставки нардепа удалили из чата «слуг».

Председателя Верховной Рады исключил из сообщества лично глава фракции Давид Арахамия, объяснив свой поступок поведением Разумкова на согласительном совете. Скриншот удаления из чата появился в распоряжении журналистов.

Присутствие оппозиционных политиков в чатах чужих фракций не вариант, — написал Арахамия.

Тем временем глава партии Александр Корниенко заявил о наличии за отставку Разумкова 190 голосов среди «слуг». При этом сторонникам Разумкова он посоветовал заниматься своим политическим будущем, но пока из фракции их исключать не будут.

Как уточнил Корниенко, он не уверен, что решение лишить Разумкова депутатского мандата поддержит фракция. В то же время Разумков прокомментировал свое удаление из чата нардепов от «Слуги народа».

Спокойно отношусь к таким попыткам коллеги продемонстрировать, что он хоть чем-то управляет и хоть где-то у него есть права администратора. Но хочу заметить, что так называемые «партийные чаты» в случае фракции политической партии «Слуга народа» несут чисто развлекательную функцию, и никаких решений в них не принимают, — сказал председатель Верховной Рады.

Как известно, в Офисе президента намерены отправить в отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Финальной точкой конфликта со спикером для Зеленского стало противодействие законопроекту об олигархах, который был проголосован депутатами накануне и в отсутствии Разумкова — заседание сессии вел Стефанчук. Разумков, вопреки Банковой, раскритиковал законопроект и направил его на рассмотрение к Венецианской комиссии.

Ранее Разумков прокомментировал слова президента, что его политические взгляды отличаются от программы «слуг». Спикер Верховной Рады подчеркнул, что не видит конкретики, когда его обвиняют в отрыве от партии.

Глава парламента уверен, что он хорошо помнить принципы, ценности и обещания, которые давала «Слуга народа».