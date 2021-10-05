Швидкі. Фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n161189-shvydki-shykuutsya-v-chergu-cherez-spalah-covid-19-u-lvovi-foto.html

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У Львові спалах коронавірусу провокує колапс медичної системи — швидкі шикуються в чергу для того, щоби під’їхати до ізолятора, куди відвозять людей із підозрою на інфекцію.

Серед нових хворих лише одна вакцинована людина. Про це повідомила лікар клінічної лікарні медичної допомоги Львова Христина Каспшушак на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, лише за вчора до лікарні потрапила рекордна кількість людей — госпіталізували 81 особу. Станом на ранок у стаціонарі зафіксували 409 підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська область може опинитися в червоній зоні карантину, як і Львівська. У регіонах перевищені три епідеміологічних показники, за якими визначають зону карантину.