Львів і Харків за крок до червоної зони карантину

https://racurs.ua/ua/n161153-lviv-ta-harkiv-za-krok-do-chervonoyi-zony-karantynu.html

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Харківська область завтра, 5 жовтня, може опинитися в червоній зоні карантину. У регіоні вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічних показника, за якими визначають зону карантину.

Про це повідомила директор Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота в коментарі «Об'єктиву».

Коефіцієнт наразі складає 21,4% при максимальних 20%. Рівень госпіталізації в Харківській області перевищено на майже 10% - 68,8% при критичних 60%.

На Харківщині майже заповнені шість опорних ковід-лікарень. До госпітальної бази з лікування COVID-19 входять 18 медичних закладів Харківської області. Ще два нині перебувають на розгляді. На 4 жовтня шість з 18 медзакладів регіону майже заповнені пацієнтами з COVID.

Про це на брифінгу 4 жовтня повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов, повідомляє кореспондент «Суспільного».

Він називає ситуацію дуже напруженою та складною.

Лікарі борються за кожного пацієнта, — зазначив директор департаменту.

Для переходу в червону зону карантину потрібно, щоб хоча б два показника були перевищені два дні поспіль. Якщо 5 жовтня, ситуація з коронавірусом в Харківській області не покращиться, тоді комісія ТЕБ та НС розгляне питання про посилення карантинних обмежень.

У Львові влада також готова до запровадження «червоної» зони карантину.

Мер Андрій Садовий, коментуючи ситуацію з коронавірусом, заявив, що Львів не зможе уникнути потрапляння у червону зону карантину в Україні.

Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було 372 людей госпіталізовано. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні два дні. Також ми відкриваємо для прийому хворих на COVID восьму лікарню, — цитує мера його прес-служба.

За словами Садового, у важкому стані перебувають люди, що раніше не хворіли на коронавірус, а також ті, хто не робив щеплення від COVID-19. Тим часом у Львові всі школи міста вийшли на вакцинацію понад 80% персоналу.

3 жовтня в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що помаранчевій зоні карантину відповідають Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Джерела: «Суспільне», «Об'єктив»