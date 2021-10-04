Львов и Харьков в шаге от красной зоны карантина

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Харьковская область завтра, 5 октября, может оказаться в красной зоне карантина. В регионе уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина.

Об этом сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота в комментарии «Объективу».

Коэффициент сейчас составляет 21,4% при максимальных 20%. Уровень госпитализации в Харьковской области превышен почти на 10% - 68,8% при критических 60%.

На Харьковщине почти заполнены шесть опорных ковид-больниц. В госпитальную базу по лечению COVID-19 входят 18 медицинских учреждений Харьковской области. Еще два сейчас находятся на рассмотрении. На 4 октября шесть из 18 медучреждений региона почти заполнены пациентами с COVID.

Об этом на брифинге 4 октября сообщил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов, сообщает корреспондент «Суспільного». Он называет ситуацию очень напряженной и сложной.

Врачи борются за каждого пациента, — отметил директор департамента.

Для перехода в красную зону карантина нужно, чтобы хотя бы два показателя были превышены два дня подряд. Если 5 октября, ситуация с коронавирусом в Харьковской области не улучшится, тогда комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос об усилении карантинных ограничений.

Во Львове власть также готова к внедрению «красной» зоны карантина.

Мэр Андрей Садовый, комментируя ситуацию с коронавирусом, заявил, что Львов не сможет избежать попадания в красную зону карантина в Украине.

Мы красной зоны не избежим? мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам. По состоянию на утро в больнице скорой помощи было 372 новых госпитализированных. За последние сутки привезли 35 человек, при этом никого не выписали. Такая динамика сохраняется последние два дня. Также мы открываем для приема больных COVID восьмую больницу, — цитирует мэра его пресс-служба.

По словам Садового, в тяжелом состоянии находятся люди, ранее не болевших коронавирусом, а также те, кто не делал прививки от COVID-19. Между тем во Львове все школы города вышли на вакцинацию более 80% персонала.

3 октября в Министерстве здравоохранения сообщили, что оранжевой зоне карантина соответствуют Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.