Масштабный разлив нефти возле Калифорнии попал на видео. Фото: liga.net

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Большое нефтяное пятно у берегов американского штата Калифорния серьезно угрожает дикой природе и экологии.

Городские власти Ньюпорт-Бич приняли решение закрыть пляжи и береговую линию вблизи города, чтобы очистить территорию от нефти. Сколько времени займет ликвидация проблемы экологи спрогнозировать точно не могут. Не исключается, что исправление экологической катастрофы займет три недели. Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, что нефть также проникла на территорию экологического заповедника площадью 10 га Талберт Марш, где обитают десятки видов птиц.

Напомним, 2 октября у побережья американского штата Калифорния произошел разлив нефти. Вследствие этого всего в 5 км от побережья расположенного на юге штата города Ньюпорт-Бич образовалось пятно длиной 21 км.

Инцидент с разливом нефти привел к закрытию побережья. Жителей региона призвали не приближаться к животным, пострадавшим от нефтяного пятна.

Источник: Watchers