Масштабний розлив нафти біля Каліфорнії потрапив на відео. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n161152-rozlyv-nafty-bilya-kaliforniyi-otruiena-voda-potrapyla-v-zapovidnyk-video.html

Ракурс

Велика нафтова пляма біля берегів американського штату Каліфорнія серйозно загрожує дикій природі та екології.

Міська влада Ньюпорт-Біч ухвалила рішення закрити пляжі та берегову лінію поблизу міста, щоб очистити територію від нафти. Скільки часу займе ліквідація проблеми екологи спрогнозувати точно не можуть. Не виключається, що виправлення екологічної катастрофи займе три тижні. Про це повідомляє The Watchers.

Зазначається, що нафта також проникла на територію екологічного заповідника площею 10 га Талберт Марш, де мешкають десятки видів птахів.

Нагадаємо, 2 жовтня біля узбережжя американського штату Каліфорнія стався розлив нафти. Внаслідок цього всього за 5 км від узбережжя розташованого на півдні штату міста Ньюпорт-Біч утворилася пляма довжиною 21 км.

Інцидент з розливом нафти призвів до закриття узбережжя. Мешканців регіону закликали не наближатися до тварин, які постраждали від нафтової плями.

Джерело: The Watchers