Нобелівську премію з фізики дали за моделювання систем змін клімату і руху планет

https://racurs.ua/ua/n161188-nobelivsku-premiu-z-fizyky-daly-za-modeluvannya-zmin-klimatu-i-ruhu-planet.html

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Нобелівський комітет 5 жовтня оголосив імена лауреатів премії з фізики. Половину нагороди отримали Сюкуро Манабе і Клаус Хассельман «за фізичне моделювання клімату Землі і надійний аналіз глобального потепління», другу половину — Джорджо Парізі «за відкриття того, як порядок і флуктуації взаємодіють в фізичних системах від атомів до планет».

Манабе і Хассельманн отримали половину премії «за фізичне моделювання клімату землі» і «кількісний аналіз варіацій і надійний прогноз глобального потепління».

Другу половину присудили Парізі «за відкриття того, як безлад і флуктуації взаємодіють в фізичних системах — від атомних до планетарних масштабів».

Манабе в своїх роботах продемонстрував, як підвищені рівня вуглекислого газу в атмосфері призводить до підвищення температури на поверхні Землі. У 1960-х роках він керував розробкою фізичних моделей клімату Землі. Манабе був першим, хто досліджував взаємодію між радіаційним балансом земної поверхні і вертикальним перенесенням повітряних мас. Його роботи стали основою для розробки сучасних кліматичних моделей.

Хассельманн створив модель, яка пов’язує погоду і клімат. Тим самим він показує, як кліматичні моделі можуть бути надійними, не дивлячись на те, що погода мінлива і хаотична. Методи Хассельмана використовували для доказу того, що підвищення глобальної температури обумовлено викидами вуглекислого газу в результаті діяльності людини.

У 2020 році Нобелівську премію з фізики вручили Роджеру Пенроузу — за суворе теоретичне обгрунтування можливості освіти чорних дір, а також Андреє Гезу і Райнхарду Генцелю — за відкриття надмасивної чорної діри в центрі Галактики.

Нобелівський тиждень традиційно розпочався з оголошення лауреатів премії з медицини та фізіології. Нагороду присудили Девіду Джуліусу і Ардему Патапутяну за дослідження рецепторів температури і дотику.

6 жовтня Нобелівський комітет оголосить імена володарів премії з хімії, 7 жовтня — з літератури, а 8 жовтня назвуть лауреата премії миру, Нобелівський тиждень закінчиться 11 жовтня, коли стануть відомі лауреати премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Держбанком Швеції.

За даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них — це фізичні особи, а 95 — організації. За традицією список потенційних кандидатів тримається в секреті.

За даними ЗМІ, в цьому році на найпрестижнішу нагороду претендують колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська й екоактівістка Грета Тунберг. Крім того, претендентами вважаються такі організації, як «Репортери без кордонів» і «Комітет захисту журналістів».

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в розмірі 10 млн шведських крон (1,1 млн дол.).