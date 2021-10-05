Нобелевскую премию по физике дали за моделирование изменений климата и движения планет

https://racurs.ua/n161188-nobelevskuu-premiu-po-fizike-dali-za-modelirovanie-izmeneniy-klimata-i-dvijeniya-planet.html

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Нобелевский комитет 5 октября объявил имена лауреатов премии по физике. Половину награды получили Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман «за физическое моделирование климата Земли и надежный анализ глобального потепления», вторую половину — Джорджо Паризи «за открытие того, как порядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомов до планет».

Манабэ и Хассельманн получили половину премии «за физическое моделирование климата земли» и «количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления».

Вторую половину присудили Паризи «за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах — от атомных до планетарных масштабов».

Манабэ в своих работах показал, как повышение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. В 1960-х годах он руководил разработкой физических моделей климата Земли. Манабэ был первым, кто исследовал взаимодействие между радиационным балансом земной поверхности и вертикальным переносом воздушных масс. Его работы стали основой для разработки современных климатических моделей.

Хассельманн создал модель, которая связывает погоду и климат. Тем самым он показывает, как климатические модели могут быть надежными, несмотря на то, что погода изменчива и хаотична. Методы Хассельмана использовали для доказательства того, что повышение глобальной температуры обусловлено выбросами углекислого газа в результате деятельности человека.

В 2020 году Нобелевскую премию по физике вручили Роджером Пенроузом — за строгое теоретическое обоснование возможности образования черных дыр, а также Андрее Гезу и Райнхарду Генцелю — за открытие сверхмассивной черной дыры в центре Галактики.

Нобелевская неделя традиционно началась с объявления лауреатов премии по медицине и физиологии. Награда присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардеи Патапутяну за исследования рецепторов температуры и прикосновения.

6 октября Нобелевский комитет объявит имена обладателей премии по химии, 7 октября — по литературе, а 8 октября назовут лауреата премии мира, Нобелевская неделя закончится 11 октября, когда станут известны лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции.

По данным Нобелевского комитета, на премию мира в этом году претендуют 329 кандидатов, 234 из них — это физические лица, а 95 — организации. По традиции список потенциальных кандидатов держится в секрете.

По данным СМИ, в этом году на самую престижную награду претендуют бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Сноуден, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и эко-активистка Грета Тунберг. Кроме того, претендентами считаются такие организации, как «Репортеры без границ» и «Комитет защиты журналистов».

Нобелевская премия 2021 года предусматривает вознаграждение в размере 10 млн шведских крон (1,1 млн долл.).