Нападение на журналистов - «Укрэксимбанк» рассказал свою версию о стертых записях

https://racurs.ua/n161187-napadenie-na-jurnalistov-ukreksimbank-rasskazal-svou-versiu-o-stertyh-zapisyah.html

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Нападение на журналистов «Схем» — совместного проекта «Радио Свобода» и «UA:Первый» — 5 октября после значительной огласки прокомментировали представители «Укрэксимбанка». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице государственного финучреждения в Фейсбук.

…Пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью. Дальнейшая беседа проходила в формате оффрекордс-встречи… Журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка (со всей записывающей и осветительной техникой), — говорится в пояснении.

Также банк заверил, что неуклонно придерживается «требований действующего законодательства Украины… о связях со СМИ» и «глубоко уважает право общественности на получение достоверной и полной информации».

Вместе с тем «Укрэксимбанк» признал, что получил запрос от «Радио Свобода» об интервью с председателем правления банка и пресс-служба подтвердила возможность его проведения 4 октября.

В то же время банк обвинил журналиста издания Кирилла Овсяного в постановке «неправильных» вопросов.

Овсяный поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений с ними. Кроме того, журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений, — говорится в заявлении «Укрэксимбанка».

По версии финучреждения, запрашиваемая информация является банковской тайной, которую «банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней». Также в банке угрожают обратиться в полицию:

В действиях журналиста Кирилла Овсяного содержались признаки как противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной), так и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации. Банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания, для анализа действий журналиста.



Напомним, нападение на съемочную группу «Схем» состоялось 4 октября в государственном «Укрэксимбанке». Журналисты тогда записывали интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете. Сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем» Александру Мазуру, отобрали у него две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Это произошло, по версии СМИ, из-за неудобных вопросов, которые не понравились Мецгеру.