Напад на журналістів — «Укрексімбанк» розповів свою версію про стерті записи

https://racurs.ua/ua/n161187-napad-na-jurnalistiv-ukreksimbank-rozpoviv-svou-versiu-pro-sterti-zapysy.html

Ракурс

Напад на журналістів «Схем» — спільного проекту «Радіо Свобода» і «UA:Перший» — 5 жовтня після значного розголосу прокоментували представники «Укрексімбанку». Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційній сторінці державної фінустанови у Фейсбук.

…Прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв’ю. Подальша розмова відбувалася у форматі оффрекордс-зустрічі… Журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою), — йдеться у поясненні.

Також банк запевнив, що неухильно дотримується «вимог чинного законодавства України… у зв’язках зі ЗМІ» й «глибоко поважає право громадськості на отримання достовірної і повної інформації».

Разом з тим «Укрексімбанк» визнав, що отримав запит від «Радіо Свобода» щодо інтерв’ю з головою правління банку й прес-служба підтвердила можливість його проведення 4 жовтня.

Водночас банк звинуватив журналіста видання Кирила Овсяного постановці «неправильних» запитань.

Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їх обслуговування і правовідносин з ними. Крім того, журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення щодо нібито допущених банком порушень у рамках відповідних правовідносин, — йдеться у заяві «Укрексімбанку».

За версією фінустанови, запитувана інформація є банківською таємницею, яку «банки зобов’язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї». Також у банку погрожують звернутися до правоохоронців:

У діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації. Банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста.



Нагадаємо, напад на знімальну групу «Схем» відбувся 4 жовтня у державному «Укрексімбанку». Журналісти тоді записували інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером у його кабінеті. Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем» Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Це сталося, за версію ЗМІ, через незручні запитання, які не сподобалися Мецгеру.