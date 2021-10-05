Двох пенсіонерів з Буковини судитимуть за розбещення неповнолітніх

Пенсіонерів з Буковини судитимуть за посягання на статеву свободу та недоторканність дітей, фото: «Уголовный кодекс и правоприменение»

https://racurs.ua/ua/n161186-dvoh-pensioneriv-z-bukovyny-sudytymut-za-rozbeschennya-nepovnolitnih.html

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На Буковині за посягання на статеву свободу та недоторканність дітей судитимуть двох чоловіків віком 74 та 66 років.

Відповідні злочини вчинялися впродовж понад 15 років. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, 74-річний житель Чернівців запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги.

Чоловік фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи акти на відео, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці виявили 54 Гб файлів із зображеннями та відео порнографічного змісту, зокрема й з ознаками дитячої порнографії.

Також зловмисник почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам, зустрічі з якими відбувалися у його квартирі.

Серед постійних відвідувачів був 66-річний завідувач відділенням одного з чернівецьких коледжів, — зазначають в Офісу генпрокурора.

Загалом 74-річному чернівчанину інкриміновано вчинення 58 епізодів кримінальних правопорушень, його 66-річному спільнику — 29 епізодів.