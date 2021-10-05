Двух пенсионеров из Буковины будут судить за развращение несовершеннолетних

Двух пенсионеров из Буковины будут судить за развращение несовершеннолетнихhttps://racurs.ua/n161186-dvuh-pensionerov-iz-bukoviny-budut-sudit-za-razvraschenie-nesovershennoletnih.htmlРакурс
На Буковине за посягательство на половую свободу и неприкосновенность детей будут судить двух мужчин в возрасте 74 и 66 лет.
Соответствующие преступления совершались в течение более 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По информации следствия, 74-летний житель Черновцов приглашал к себе домой малолетних и несовершеннолетних девочек, как правило дочерей женщин, которые оказывали ему сексуальные услуги.
Мужчина фотографировал детей обнаженными, а также за определенное денежное вознаграждение вступал с ними в половые отношения, фиксируя акты на видео, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что правоохранители обнаружили 54 Гб файлов с изображениями и видео порнографического содержания, в том числе с признаками детской порнографии.
Также злоумышленник начал привлекать детей к оказанию интимных услуг за вознаграждение другим мужчинам, встречи с которыми происходили в его квартире.
Среди постоянных посетителей был 66-летний заведующий отделением одного из черновицких колледжей, — отмечают в Офисе генпрокурора.
В общем 74-летнему черновчанину инкриминируется совершение 58 эпизодов уголовных преступлений, его 66-летнему сообщнику — 29 эпизодов.