Суд присяжных признал главного казначея Ватикана виновным в педофилии (ФОТО, ВИДЕО)

Кардинала Ватикана признали виновным в педофилии. Фото: РАН

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Главного казначея Ватикана, 77-летнего Джорджа Пелла, признали виновным в совершении насилия в отношении двух мальчиков. Суд присяжных принял соответствующее решение, но сам приговор еще не объявлен.

Присяжные, заседавшие в Австралии, признали Пелла виновным в педофилии еще в декабре прошлого года. Информацию об этом было запрещено распространять, чтобы не влиять на коллегию, которая участвовала в другом процессе с аналогичными обвинениями в отношении кардинала. Запрет на публикацию сняли сразу после отказа прокуратуры от нового расследования. Об этом сегодня сообщает Meduza.

Согласно решению присяжных, кардинал Пелл совершил преступление в отношении двух мальчиков в 1996 году, когда был архиепископом Мельбурна. Таким образом он стал самым высокопоставленным католическим священником, которого признали виновным в сексуальном насилии. Но свою вину кардинал не признал.

С 2014 года Пелл был главным казначеем Ватикана и его часто называли третьим лицом государства.

Последние десять лет католических священников регулярно обвиняют в сексуальном насилии. В связи с этим в феврале состоялась первая в Ватикане встреча, посвященная необходимости защитить несовершеннолетних от насилия в церкви. На собрание прибыли 190 клириков со всех стран мира.

Отметим, что в феврале 88-летнего экс-архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккерика лишили сана из-за обвинений в сексуальном домогательстве к подросткам.

Также ранее сообщалось о выявлении около 4 тыс. фактов сексуального насилия, совершенных католическими священниками в Германии.